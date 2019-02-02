В Дубровском районе родителей заставляли ремонтировать школу и закупать учебники
Прокуратура нашла нарушения в восьми школах Дубровского района. Выяснилось, сообщает пресс-служба ведомства, что положения о родительском комитете в общеобразовательных усреждениях противоречат требованиям закона.
Вот что входило в обязанности родительского комитета: активное участие в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году, помощь в приобретении необходимых учебников, в соблюдении хорошего санитарного состояния школы, в ремонте и оформлении школы, школьной мебели, приобретении необходимых для школы хозяйственных вещей и другое.
- Кроме того, за родительским комитетом было закреплено право выносить общественное порицание родителям или законным представителям воспитанников, которые уклоняются от воспитания детей в семье, - говорят в прокуратуре.
Прокуратура опротестовала незаконные положения о родительском комитете.
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ИСТОЧНИК KP.RU