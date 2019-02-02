2019-02-02T12:59:20+03:00
Общество

В Дубровском районе родителей заставляли ремонтировать школу и закупать учебники

Прокуратура нашла нарушения в восьми образовательных учреждениях
Ольга УМАРОВА
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Прокуратура опротестовала незаконные положения о родительском комитете.Прокуратура опротестовала незаконные положения о родительском комитете.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Прокуратура нашла нарушения в восьми школах Дубровского района. Выяснилось, сообщает пресс-служба ведомства, что положения о родительском комитете в общеобразовательных усреждениях противоречат требованиям закона.

Вот что входило в обязанности родительского комитета: активное участие в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году, помощь в приобретении необходимых учебников, в соблюдении хорошего санитарного состояния школы, в ремонте и оформлении школы, школьной мебели, приобретении необходимых для школы хозяйственных вещей и другое.

- Кроме того, за родительским комитетом было закреплено право выносить общественное порицание родителям или законным представителям воспитанников, которые уклоняются от воспитания детей в семье, - говорят в прокуратуре.

Прокуратура опротестовала незаконные положения о родительском комитете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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