В Брянскую область не пустили мясо, колбасу и орехи сомнительного качества
За неделю в Брянской области задержали около 500 килограммов мяса, колбасы и грецких орехов сомнительного качества.
Продукты нашли у пассажиров поездов. С 24 по 31 января во время проверки на железнодорожных станций Брянск-Орловский и Суземка таможенники изъяли 200 килограммов мяса и 97 килограммов колбасы, а также 200 килограммов грецких орехов.
Специалисты Россельхознадзора выяснили, что продукцию перевозили в поездах из Украины и Молдавии без ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки в антисанитарных условиях.
Поэтому, как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, продукты вернули странам-отправительницам, а их владельцев привлекли к административной ответственности.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU