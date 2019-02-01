В Брянскую область не пустили мясо, колбасу и орехи сомнительного качества

СЕГОДНЯ 18:25 2019-02-01T18:25:04+03:00

Продукты везли в антисанитарных условиях в поездах

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За неделю в Брянской области задержали около 500 килограммов мяса, колбасы и грецких орехов сомнительного качества.

Продукты нашли у пассажиров поездов. С 24 по 31 января во время проверки на железнодорожных станций Брянск-Орловский и Суземка таможенники изъяли 200 килограммов мяса и 97 килограммов колбасы, а также 200 килограммов грецких орехов.

Специалисты Россельхознадзора выяснили, что продукцию перевозили в поездах из Украины и Молдавии без ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки в антисанитарных условиях.

Поэтому, как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, продукты вернули странам-отправительницам, а их владельцев привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU