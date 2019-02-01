Брянца будут судить за мошенничество с материнским капиталом

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-01T11:44:26+03:00

За это ему грозит до шести лет колонии и крупный штраф

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Брянца будут судить за обналичивание материнского капитала.

По версии следствия, мужчина, используя подконтрольное риэлторское агентство, совершил несколько сделок. Брянец помогал незаконно обналичивать средства, выделяемые по государственной программе. Большую часть денег он оставлял себе в качестве «компенсации за проделанную работу».

Всего "благодаря" злоумышленнику удалось обналичить два миллиона рублей, рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области.

За мошенничество брянцу грозит до шести лет колонии с крупным штрафом.

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ИСТОЧНИК KP.RU