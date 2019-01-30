СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-30T09:59:19+03:00

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Ночью в Унечском районе загорелся тепловоз. О возгорании в деревне Коробоничи сотрудникам МЧС сообщили в 0.17 в среду, 30 января. На место отправили две пожарные автоцистерны.

- Оказалось, что загорелось масло на крыше тепловоза на площади один метр квадратный, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - За 10 минут возгорание ликвидировали. Никто не пострадал.

Что стало причиной возникновения огня, выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU