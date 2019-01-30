В Унечском районе загорелся тепловоз
Пожар потушили за 10 минут
Что стало причиной возникновения огня, выяснят эксперты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ночью в Унечском районе загорелся тепловоз. О возгорании в деревне Коробоничи сотрудникам МЧС сообщили в 0.17 в среду, 30 января. На место отправили две пожарные автоцистерны.
- Оказалось, что загорелось масло на крыше тепловоза на площади один метр квадратный, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - За 10 минут возгорание ликвидировали. Никто не пострадал.
Что стало причиной возникновения огня, выяснят эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU