2019-01-29T17:21:35+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Красноармейской рухнуло здание

По информации оперативных служб, никто не пострадал
Мария Дедкова
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Причину обрушения выяснят эксперты.Причину обрушения выяснят эксперты.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске в районе Центрального рынка в Советском районе рухнуло кирпичное здание. ЧП произошло во вторник, 29 января, на улице Красноармейской около четырех часов дня. На место выехали спасатели, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и городской администрации.

- Точнее произошло обрушение временной крыши площадью 90 квадратных метров и частичное обрушение наружной стены частного дома, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Во время ЧП никто не пострадал.

Как пояснили корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе брянской мэрии, на месте работают специалисты профильных комитетов. Эксперты выяснят, что стало причиной обрушения здания, соблюдались ли технические регламенты при его постройке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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