В Брянске на улице Красноармейской рухнуло здание

СЕГОДНЯ 17:09 2019-01-29T17:21:35+03:00

По информации оперативных служб, никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

В Брянске в районе Центрального рынка в Советском районе рухнуло кирпичное здание. ЧП произошло во вторник, 29 января, на улице Красноармейской около четырех часов дня. На место выехали спасатели, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и городской администрации.

- Точнее произошло обрушение временной крыши площадью 90 квадратных метров и частичное обрушение наружной стены частного дома, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Во время ЧП никто не пострадал.

Как пояснили корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе брянской мэрии, на месте работают специалисты профильных комитетов. Эксперты выяснят, что стало причиной обрушения здания, соблюдались ли технические регламенты при его постройке.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU