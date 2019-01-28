В Брянске следователя осудили за подтасовку документов
Брянский следователь получил три года и три месяца колонии общего режима за подтасовку документов. Как выяснилось в суде, в феврале прошлого года старший следователь СО СУ УМВД России по Брянску завел уголовное дело на невиновного человека.
Правоохранитель, как говорят в пресс-службе УФСБ России по Брянской области, создал видимость раскрытия кражи, подделав протоколы свидетелей и подозреваемого. Тем самым следователь хотел заслужить признание.
7 мая следователя арестовали. 25 января ему вынесли приговор. По решению суда, правоохранителя лишили званий. Приговор пока не вступил в законную силу.
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