2019-01-24T16:59:43+03:00
Общество

В Брянске нашли бесхозный памятник культуры

Прокуратура потребовала поставить его на баланс города
Мария Дедкова
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В Брянске прокуратура нашла бесхозный памятник культуры. Это дом № 99 на улице Калинина, который называют "Доходным домом".

- Государственная охрана объектов культурного наследия - это одна из главных задач органов местного самоуправления, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Арбитражный суд обязал Брянскую городскую администрацию принять этот дом в муниципальную собственность.

Как показала проверка правоохранителей, решение суда не исполнено.

21 января прокуратура внесла представление мэру Брянска, потребовав устранить нарушения.

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