В Брянске нашли бесхозный памятник культуры
В Брянске прокуратура нашла бесхозный памятник культуры. Это дом № 99 на улице Калинина, который называют "Доходным домом".
- Государственная охрана объектов культурного наследия - это одна из главных задач органов местного самоуправления, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Арбитражный суд обязал Брянскую городскую администрацию принять этот дом в муниципальную собственность.
Как показала проверка правоохранителей, решение суда не исполнено.
21 января прокуратура внесла представление мэру Брянска, потребовав устранить нарушения.
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