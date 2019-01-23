2019-01-23T17:57:27+03:00
Происшествия

В Бежице на улице ограбили 43-летнюю женщину

Полицейские задержали подозреваемого - 27-летнего горожанина
Мария Дедкова
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За грабеж брянцу грозит до семи лет колонии.За грабеж брянцу грозит до семи лет колонии.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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27-летнего жителя Брянска подозревают в грабеже. По версии следствия, он напал на прохожую и отобрал у нее сумку.

13 января в полицию обратилась 43-летней жительница Бежицы. Она рассказала, что на улице к ней подбежал неизвестный, ударил по затылку и выхватил сумку, в которой находились мобильный телефон и немного денег.

Через несколько часов правоохранители задержали предполагаемого преступника - 27-летнего местного жителя.

- В квартире подозреваемого стражи порядка обнаружили похищенные деньги и мобильный телефон, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Сумку потерпевшей злоумышленник забросил на козырек подъезда недалеко от места происшествия.

За грабеж брянцу грозит до семи лет колонии. Суда задержанный будет ждать под стражей.

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