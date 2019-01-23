Трое торговцев оружием из Белых Берегов не разжалобили областной суд

СЕГОДНЯ 14:51 2019-01-23T14:51:09+03:00

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В законную силу приговор Фокинского районного суда, по которому трое торговцев оружием получили различные сроки.

В октябре и декабре прошлого года трое жителей Белых Берегов продали за 20 тысяч рублей пистолет «Браунинг», за 40 тысяч рублей револьвер системы «Наган» и патроны. Кроме того, злоумышленники хранили боеприпасы, а один из них еще и взрывные устройства.

В суде брянцы признали свою вину. Один участник группы получил четыре года и девять месяцев колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей. Второй - 3,5 года колонии общего режима и штраф в 30 тысяч рублей. Третий - 2,5 года условно с испытательным сроком три года.

Последний обжаловал приговор. Но областной суд апелляцию не удовлетворил.

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