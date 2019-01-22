В клинцовском техникуме покупки учебников для студентов добиваются через суд

СЕГОДНЯ 09:14 2019-01-22T09:14:51+03:00

Прокуратур Клинцов обратился в суд, потребовав от департамента образования и науки Брянской области выделить деньги на книги. Фото: Евгения ГУСЕВА

Недостаток литературы выявила прокуратура во время проверки

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В клинцовском филиале Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники студентам не хватало книг. Недостаток литературы в библиотеке учебного учреждения выявила прокуратура во время проверки.

- В техникуме не хватало 1500 экземпляров учебников, что свидетельствует о нарушении прав учащихся, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Прокурор города потребовал устранить нарушения, внеся директору техникума представление. Но во время повторного визита выяснилось, что требования правоохранителей не услышали.

Прокуратур Клинцов обратился в суд, потребовав от департамента образования и науки Брянской области выделить деньги на книги.

Суд требования надзорного ведомства удовлетворил.

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