В клинцовском техникуме покупки учебников для студентов добиваются через суд
В клинцовском филиале Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники студентам не хватало книг. Недостаток литературы в библиотеке учебного учреждения выявила прокуратура во время проверки.
- В техникуме не хватало 1500 экземпляров учебников, что свидетельствует о нарушении прав учащихся, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Прокурор города потребовал устранить нарушения, внеся директору техникума представление. Но во время повторного визита выяснилось, что требования правоохранителей не услышали.
Прокуратур Клинцов обратился в суд, потребовав от департамента образования и науки Брянской области выделить деньги на книги.
Суд требования надзорного ведомства удовлетворил.
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