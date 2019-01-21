На брянском полигоне уничтожили 16 тонн шампиньонов

СЕГОДНЯ 11:56 2019-01-21T11:56:51+03:00

У перевозчика не оказалось документов на грибы

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На полигоне в Новозыбковском районе уничтожили больше 16 тонн шампиньонов неизвестного происхождения.

Машину с грибами, которая пыталась объехать официальный пункт фитосанитарного контроля, остановили сотрудники ДПС и Брянской таможни.

Водитель не смог предоставить документы, подтверждающие безопасность груза. Поэтому шампиньоны изъяли, сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

После проверки грибы измельчили и захоронили на полигоне.

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