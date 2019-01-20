Брянские СОБРовцы вернулись из командировки на Северный Кавказ

СЕГОДНЯ 20:52 2019-01-20T20:52:54+03:00

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Брянские СОБРовцы вернулись из трехмесячной командировки на Северный Кавказ. Там сотрудники отряда обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности, а также оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных операций.

- Благодарю каждого из вас за высокий профессионализм и мужество, - поприветствовал начальник Управления Росгвардии по Брянской области полковник Константин Обушев. - Вы в очередной раз доказали, что грамотно и ответственно выполняете свой долг в любых условиях, проявляя высокую моральную и боевую готовность. Отдельные слова благодарности родным и близким сотрудников за то, что все это время ждали возвращения своих мужей и сыновей домой.

Отличившимся сотрудникам СОБРа вручили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности.

За 25 лет существования бойцы брянского СОБРа неоднократно выполняли служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. За личное мужество и самоотверженность, проявленные в ходе боевых действий, 120 сотрудников спецподразделения награждены государственными и ведомственными наградами.

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