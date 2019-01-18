В Брянске оштрафовали маршрутчика, проехавшего на красный свет
В Брянске оштрафовали маршрутчика, проехавшего на красный сигнал светофора на проспекте Московском. Городская Госавтоинспекция оперативно отреагировала на ролик, появившийся в социальных сетях. Уже через несколько часов после публикации новости о лихаче полицейские провели расследование. По итогу, нарушитель заплатит штраф - одну тысячу рублей.
Напомним, видео, на котором запечатлен лихач, выложили в соцсети в пятницу, 18 декабря.
На кадрах видно, что запись была сделана 16 января около 12.20. На желтый свет проехал водитель микроавтобуса. За ним рванул второй, но проехал уже на красный.
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