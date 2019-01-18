В Брянске оштрафовали маршрутчика, проехавшего на красный свет

СЕГОДНЯ 18:30 2019-01-18T18:30:57+03:00

В городской Госавтоинспекции оперативно отреагировали на появившееся видео в интернете

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В Брянске оштрафовали маршрутчика, проехавшего на красный сигнал светофора на проспекте Московском. Городская Госавтоинспекция оперативно отреагировала на ролик, появившийся в социальных сетях. Уже через несколько часов после публикации новости о лихаче полицейские провели расследование. По итогу, нарушитель заплатит штраф - одну тысячу рублей.

Напомним, видео, на котором запечатлен лихач, выложили в соцсети в пятницу, 18 декабря.

На кадрах видно, что запись была сделана 16 января около 12.20. На желтый свет проехал водитель микроавтобуса. За ним рванул второй, но проехал уже на красный.

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