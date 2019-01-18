В Брянске откроется выставка, посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 15:28 2019-01-18T15:37:06+03:00

Экспонаты в наш город передал Музей Победы

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27 января в Брянске откроется выставка «900 дней мужества», приуроченная к 75-летию снятия блокады Ленинграда.

Экпонаты предоставил Музей Победы, с которым у нашего города есть соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

На выставке в краеведческом музее представят плакаты и графические работы, созданные в дни блокады Ленинграда, а также фотоматериалы из фондовых коллекций Музея Победы. Вход на выставку для всех посетителей будет бесплатным (0+).

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