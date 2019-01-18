Брянец украл норковую шубу из гардероба торгового центра
27-летнего брянца обвиняют в краже дорогой норковой шубы. Как говорят полицейские, горожанин прихватил чужую верхнюю одежду из гардероба торгового центра.
Все произошло 8 января.
- Злоумышленник похитил из гардероба норковую шубу, принадлежащую 26-летней жительнице Калужской области, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области. - Сумму ущерба потерпевшая оценила в 40 тысяч рублей.
Через два дня предполагаемого преступника задержали. Им оказался уже судимый 27-летний местный житель. Кражу он объяснил тем, что хотел порадовать знакомую хорошим рождественским подарком.
Теперь горожанину грозит до пяти лет колонии.
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