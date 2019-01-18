СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-18T10:24:21+03:00

В Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Патрульные машины будут следить за перевозкой пассажиров и пьяными автомобилистами

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На трассах в Брянской области 19 и 20 января пройдут массовые проверки водителей. В субботу патрульные машины будут дежурить на 10-11-м километрах автодороги «Брянск-Новозыбков». Цель проверок – выявить нарушителей правил перевозки пассажиров.В воскресенье полицейские будут стоять на 11-12-м километрах трассы «Брянск-Дятьково». Автоинспекторы проверят, нет ли за рулем пьяных автомобилистов.

В Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем грубых нарушений, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части: 74-36-84.

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