2019-01-17T12:14:42+03:00
Происшествия

«Телефонный» мошенник из Самары обманул 27 брянцев

Сумма ущерба превысила 1,1 миллиона рублей
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской областиФото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянской области жителю Самары предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, подозреваемый обманул 27 брянцев больше чем на миллион рублей.

В начале прошлого года 30-летний житель Самары, условно осужденный за «телефонные» мошенничества, решил продолжить свой «бизнес».

- Мужчина звонил и предлагал за деньги решить вопрос об освобождении их родственников от уголовной ответственности, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - За пять месяцев жертвами мошенника стали 27 человек. Сумма ущерба составила 1,1 миллиона рублей.

Теперь жителю Самары грозит до пяти лет колонии. Расследование завершили, уголовное дело направили в суд.

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