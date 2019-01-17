«Телефонный» мошенник из Самары обманул 27 брянцев

СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-17T12:14:42+03:00

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В Брянской области жителю Самары предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, подозреваемый обманул 27 брянцев больше чем на миллион рублей.

В начале прошлого года 30-летний житель Самары, условно осужденный за «телефонные» мошенничества, решил продолжить свой «бизнес».

- Мужчина звонил и предлагал за деньги решить вопрос об освобождении их родственников от уголовной ответственности, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - За пять месяцев жертвами мошенника стали 27 человек. Сумма ущерба составила 1,1 миллиона рублей.

Теперь жителю Самары грозит до пяти лет колонии. Расследование завершили, уголовное дело направили в суд.

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