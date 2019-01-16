Новогоднее украшение с улиц Брянска начнут убирать после 20 января
Совсем немного горожанам осталось радоваться красочным инсталляциям и гирляндам на улицах Брянска. Веселых снеговиков, разноцветные матрешки, снегирей и другие новогодние украшения с городских улиц начнут убирать после 20 января.
Правда, как рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в мэрии, делать это будут постепенно. Все украшения отвезут на специальный склад, где они и будут храниться до следующих новогодних праздников.
В последней декаде месяца начнут разбирать и главную городскую елку. С нее снимут все игрушк и гирлянды, а само дерево распилят и сожгут.
Так что у горожан еще есть время устроить праздничные фотосессии на украшенных улицах Брянска.
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