Новогоднее украшение с улиц Брянска начнут убирать после 20 января

СЕГОДНЯ 12:24 2019-01-16T12:24:57+03:00

Еще есть возможность устроить праздничные фотосессии на праздничных улицах Брянска. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Совсем немного горожанам осталось радоваться красочным инсталляциям и гирляндам на улицах Брянска. Веселых снеговиков, разноцветные матрешки, снегирей и другие новогодние украшения с городских улиц начнут убирать после 20 января.

Правда, как рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в мэрии, делать это будут постепенно. Все украшения отвезут на специальный склад, где они и будут храниться до следующих новогодних праздников.

В последней декаде месяца начнут разбирать и главную городскую елку. С нее снимут все игрушк и гирлянды, а само дерево распилят и сожгут.

Так что у горожан еще есть время устроить праздничные фотосессии на украшенных улицах Брянска.

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