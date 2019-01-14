2019-01-14T20:47:51+03:00
Общество

В Бежицком районе Брянска появится бассейн

Деньги на его строительство выделят уже в этом году
Мария Дедкова
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Просьбу горожан услышали.Просьбу горожан услышали.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Бежицком районе Брянска в этом году появится свой бассейн. Деньги на его строительство уже выделили. С таким заявлением обратился к горожанам глава Брянска Александр Хлиманков в соцсетях.

Также как говорит председатель городского Совета, в этом году начнется строиться и дворец единоборств. Завершилось судебное разбирательство с расселением бараков в Фокинском районе. Вскоре здесь начнутся работы по возведению детской поликлиники.

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