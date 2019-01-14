В Дятькове сироту оставили без жилья

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-14T12:45:39+03:00

Молодой человек ждал положенную по закону квартиру около восьми лет

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В Дятькове 26-летний молодой человек, оставшийся в детстве без попечения родителей, борется за положенную ему по закону квартиру.

За защитой своих прав горожанин обратился в прокуратуру. Правоохранители провели проверку.

- Выяснилось, что заявитель в детстве остался без попечения родителей и не имеет закрепленного жилья, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - С 2010 года он состоит на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Но до сих пор чиновники не предоставили молодому человеку квартиру.

Суд, куда прокурор, обязал администрацию обеспечить сироту жильем.

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