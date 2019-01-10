2019-01-10T18:31:13+03:00
Общество

В этом году в Брянской области купят 700 квартир для молодых врачей

На это потратят около одного миллиарда рублей
Мария Дедкова
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Больницы и поликлиники Брянщины уже подали 138 заявок на сумму больше 196 миллионов рублей.Больницы и поликлиники Брянщины уже подали 138 заявок на сумму больше 196 миллионов рублей.Фото: Тимур ХАНОВ
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В этом году для молодых брянских врачей купят 700 квартир. На это потратят около одного миллиарда рублей.

10 января заместители губернатора провели совещание с главами районов. Власти обсуждали потребности районов в жилье для медиков.

Больницы и поликлиники Брянщины подали 138 заявок на сумму больше 196 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Уже купили 41 квартиру за 64 миллиона рублей. Новое жилье появится у трех медиков, работающих в Брянском, Дубровском районах, 10 - в Климовском , 9- в Новозыбковском, 1 - в Почепском, 5 - в Унечском районах и по 4 квартиры в Фокино и Суражско районе.

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