В этом году в Брянской области купят 700 квартир для молодых врачей
В этом году для молодых брянских врачей купят 700 квартир. На это потратят около одного миллиарда рублей.
10 января заместители губернатора провели совещание с главами районов. Власти обсуждали потребности районов в жилье для медиков.
Больницы и поликлиники Брянщины подали 138 заявок на сумму больше 196 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уже купили 41 квартиру за 64 миллиона рублей. Новое жилье появится у трех медиков, работающих в Брянском, Дубровском районах, 10 - в Климовском , 9- в Новозыбковском, 1 - в Почепском, 5 - в Унечском районах и по 4 квартиры в Фокино и Суражско районе.
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