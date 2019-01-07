В Брянске мать обвинила врача в отказе осматривать плачущего ребенка

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:15:40+03:00

Теперь жительница Брянска требует от руководства больницы принять меры в ответ на поведение врача. Фото: Алексей ФОКИН

Изменить размер текста: A A

Жительница Брянска пожаловалась на врача, отказавшегося осматривать ее плачущего ребенка. Обращение горожанка оставила на форуме регионального департамента здравооохранения.

Как пишет автор, 3 января она с трехлетней дочерью обратились к дежурному врачу в детскую поликлинику №2 с кашлем и высокой температурой.

- Отсидев в очереди 40 минут, мы зашли в кабинет. Ребенок расплакался. Я врачу стала рассказывать с какой проблемой мы пришли, на что эта врач заявила мне, что не будет осматривать ребенка, потому что она плачет, - пишет жительница Брянска.

Медик сказала лечиться по старой схеме и посоветовала матери заняться воспитанием ребенка, пригласив следующих пациентов.

По словам горожанки, они с дочерью обратились в другое медучреждение, где им оказали помощь. Теперь жительница Брянска требует от руководства больницы принять меры в ответ на поведение врача.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».