2019-01-04T12:48:42+03:00
Общество

На борьбу со снегом в Брянске вышли 50 единиц техники

За два дня рабочие убрали 1,6 тысячи тонн снега
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается уборка снега. 4 января на улицах работают около 50 единиц спецтехники, а также бригады, которые расчищают остановки и пешеходные переходы.

За два дня дорожники убрали с улиц Брянска убрали около 1,6 тысячи тонн снега, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Также ведется посыпка дорог, тротуаров, общественных пространств песко-соляной смесью.

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