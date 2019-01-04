На борьбу со снегом в Брянске вышли 50 единиц техники

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:48:42+03:00

За два дня рабочие убрали 1,6 тысячи тонн снега

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В Брянске продолжается уборка снега. 4 января на улицах работают около 50 единиц спецтехники, а также бригады, которые расчищают остановки и пешеходные переходы.

За два дня дорожники убрали с улиц Брянска убрали около 1,6 тысячи тонн снега, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Также ведется посыпка дорог, тротуаров, общественных пространств песко-соляной смесью.

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