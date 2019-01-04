На борьбу со снегом в Брянске вышли 50 единиц техники
За два дня рабочие убрали 1,6 тысячи тонн снега
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:
В Брянске продолжается уборка снега. 4 января на улицах работают около 50 единиц спецтехники, а также бригады, которые расчищают остановки и пешеходные переходы.
За два дня дорожники убрали с улиц Брянска убрали около 1,6 тысячи тонн снега, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Также ведется посыпка дорог, тротуаров, общественных пространств песко-соляной смесью.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».