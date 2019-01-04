В страшном ДТП под Почепом два человека погибли

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:03:10+03:00

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Крупное ДТП произошло 3 января около 16.40 под Почепом. На 86-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков» столкнулись легковушка и большегруз.

-По предварительной информации, 29-летняя автомобилистка за рулем "Ниссан Премьера" не справилась с управлением, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Девушка выехала на встречную полосу и врезалась в фуру "Даф" с полуприцепом.

В ДТП автомобилистка и 24-летний пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте. Шестилетнюю пассажирку с диагнозом "травматический шок, перелом левой бедренной кости, тяжелая автодорожная травма, черепно-мозговая травма" госпитализировали в Почепскую районную больницу.

По факту автоаварии в полиции проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства происшествия.

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