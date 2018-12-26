2018-12-26T13:25:23+03:00
Происшествия

В Брянской области осудили убийцу трех «криминальных авторитетов»

Приговор вступил в законную силу
Мария Дедкова
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Суд приговорил виновного к 19 годам колонии строгого режима.Суд приговорил виновного к 19 годам колонии строгого режима.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Вступил в законную силу приговор Советского районного суда, по которому 41-летнего Петра Т. признали виновным в убийстве по найму и незаконном хранении оружия.

- Мужчина, будучи активным участником преступной группировки, и его сообщник ночью 22 апреля 2003 года расстреляли трех брянских «криминальных авторитетов», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Еще одному человеку причинили легкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к 19 годам колонии строгого режима.

Осужденный и его защитник оспорили приговор. Но апелляцию областной суд не удовлетворил. Приговор вступил в законную силу

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