Ученые нашли в Брянской области новые виды лишайников и грибов

20 Дек. 17:11 2018-12-20T17:11:34+03:00

Исследования проводили специалисты из России и Беларуси

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В Брянской области обнаружили новые для наших мест виды лишайников и грибов. Два года исследования в нашем регионе проводила доктор биологических наук Елена Мучник вместе со своими коллегами из других областей и Беларуси, сообщают в пресс-службе заповедника "Брянский лес".

Ученые посетили памятники природы «Болото Рыжуха» и «Неруссо-Севный» и резерват «Неруссо-Деснянское Полесье». Исследователи выявили 21 вид лишайников и близких к ним грибов, новых для Брянской области.

- Среди находок – впервые отмеченные в Центральной России виды лишайников, - говорит доктор биологических наук Елена Мучник. – Это "Феофисция внутри пурпурная" и "Катиллярия хорватская", а также один вид лихенофильного гриба "Эпикладония Сандстеда".

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