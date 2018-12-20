2018-12-20T17:11:34+03:00
Общество

Ученые нашли в Брянской области новые виды лишайников и грибов

Исследования проводили специалисты из России и Беларуси
Мария Дедкова
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Фото: заповедник "Брянский лес", Николай ШпиленокФото: заповедник "Брянский лес", Николай Шпиленок
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В Брянской области обнаружили новые для наших мест виды лишайников и грибов. Два года исследования в нашем регионе проводила доктор биологических наук Елена Мучник вместе со своими коллегами из других областей и Беларуси, сообщают в пресс-службе заповедника "Брянский лес".

Ученые посетили памятники природы «Болото Рыжуха» и «Неруссо-Севный» и резерват «Неруссо-Деснянское Полесье». Исследователи выявили 21 вид лишайников и близких к ним грибов, новых для Брянской области.

- Среди находок – впервые отмеченные в Центральной России виды лишайников, - говорит доктор биологических наук Елена Мучник. – Это "Феофисция внутри пурпурная" и "Катиллярия хорватская", а также один вид лихенофильного гриба "Эпикладония Сандстеда".

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