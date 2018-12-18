Для соцслужб Брянской области купили 12 машин
Для социальных учреждений Брянской области купили 12 автомобилей. Машины марки "ГАЗель" обошлись областному бюджету в 18 миллионов рублей. Их вручили учреждениям во вторник, 18 декабря, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Новые микроавтобусы будут возить пожилых людей и инвалидов в больницы, центры реабилитации и муниципальные учреждения.
Напомним, 18 декабря в торжественной обстановке брянцам представили три новых медкомплекса. Их получили Брянская межрайонная больница, Дятьковская районная больница имени Виктора Понизова и Севская центральная районная больница.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».