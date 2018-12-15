Брянец Александр Бояров стал абсолютным чемпионом мира по армлифтингу
Теперь наш земляк является четырехкратным победителем первенства планеты
Фото: соцсети, личная страница Александра Хлиманкова.
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Брянский спортсмен Александр Бояров стал абсолютным чемпионом мира по армлифтингу. Соревнования проходили в Курске.
Наш земляк в очередной раз завоевал золотую медаль, сообщает на своей страницу в соцсети глава города Александр Хлиманков.
Теперь Александр Бояров является четырехкратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и многократным чемпионом России.
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