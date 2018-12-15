Брянец Александр Бояров стал абсолютным чемпионом мира по армлифтингу

15 Дек. 09:40 2018-12-15T09:40:40+03:00

Теперь наш земляк является четырехкратным победителем первенства планеты

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Брянский спортсмен Александр Бояров стал абсолютным чемпионом мира по армлифтингу. Соревнования проходили в Курске.

Наш земляк в очередной раз завоевал золотую медаль, сообщает на своей страницу в соцсети глава города Александр Хлиманков.

Теперь Александр Бояров является четырехкратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и многократным чемпионом России.

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