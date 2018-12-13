В Брянске осудили наркоторговца
Злоумышленник переправлял запрещенные вещества из столицы
По решению Брянского областного суда мужчине назначили наказание - 11 лет колонии особого режима.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Брянске осудили наркоторговца. Злоумышленник был участником организованной преступной группы, которая занималась поставкой запрещенных веществ из столицы в наш город.
У задержанного во время обыска изъяли больше 110 граммов героина, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Брянской области.
По решению Брянского областного суда мужчине назначили наказание - 11 лет колонии особого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
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