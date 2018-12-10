К Новому году в Брянске установят больше 20 елок
Главную зеленую красавицу торжественно откроют 25 декабря
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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К Новому году в Брянске появятся больше 20 елок. Зеленых красавиц начали устанавливать уже на этой неделе. Так, в понедельник, 10 декабря свое место на Кургане Бессмертия заняла первая из елочек, рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Всего в Советском районе их будет шесть. Главную городскую красавицу установят в Круглом сквере 13 декабря. Еще почти неделю ее будут украшать гирляндами и игрушками брянских школьников. Торжественное открытие главной елки Брянска запланировали 25 декабря.
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