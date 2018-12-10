2018-12-10T18:36:42+03:00
Общество

К Новому году в Брянске установят больше 20 елок

Главную зеленую красавицу торжественно откроют 25 декабря
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

К Новому году в Брянске появятся больше 20 елок. Зеленых красавиц начали устанавливать уже на этой неделе. Так, в понедельник, 10 декабря свое место на Кургане Бессмертия заняла первая из елочек, рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Всего в Советском районе их будет шесть. Главную городскую красавицу установят в Круглом сквере 13 декабря. Еще почти неделю ее будут украшать гирляндами и игрушками брянских школьников. Торжественное открытие главной елки Брянска запланировали 25 декабря.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почетный гражданин города Брянска
О развитии образования
Пьяный житель Новозыбкова угнал автомобиль из салона ритуальных услуг
Муниципальные помещения — в безвозмездное пользование
Елена Сергеева стала лучшим клубным работником Брянской области
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Сураже откроют в конце года
В Новозыбкове увековечили память дважды Героя Советского Союза Василия Сенько
За неделю простуду подхватили больше шести тысяч брянцев
Работникам брянского завода по переработке картофеля пять месяцев не платят заплату
Почетным гражданином Брянска станет бывший сталевар Александр Мельников
В 2021 году в Брянске появятся три новых школы
Брянским автомобилистам предложили выстроится в огромную елку
Под Брянском перевернулась маршрутка с пассажирами: пострадали двое
Молдаванин пытался провезти через Брянскую область 20 канареек без документов
В Брянске на площадке у железной дороги слепили фаллосы из снега
В брянском заповеднике объявили конкурс на лучшую кормушку
У брянских взяточников арестовали имущество на 55 миллионов рублей
Новое здание Володарского суда в Брянске появится в следующем году
На трассе в Погарском районе иномарка съехала в кювет: водитель погиб
Здания школ в Выгоничском районе оказались бесхозными
В Брянске водителя микроавтобуса оштрафовали за проезд на красный по видеозаписи
Конкурс Брянского отделения ЛДПР переходит к последнему этапу