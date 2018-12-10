К Новому году в Брянске установят больше 20 елок

СЕГОДНЯ 18:36 2018-12-10T18:36:42+03:00

Изменить размер текста: A A

К Новому году в Брянске появятся больше 20 елок. Зеленых красавиц начали устанавливать уже на этой неделе. Так, в понедельник, 10 декабря свое место на Кургане Бессмертия заняла первая из елочек, рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Всего в Советском районе их будет шесть. Главную городскую красавицу установят в Круглом сквере 13 декабря. Еще почти неделю ее будут украшать гирляндами и игрушками брянских школьников. Торжественное открытие главной елки Брянска запланировали 25 декабря.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».