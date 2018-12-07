2018-12-07T17:00:52+03:00
Общество

В Брянске провели уникальную операцию на аорте

Медики из областной больницы №1 перенимали опыт у московского коллеги
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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В Брянске медики провели уникальную операцию по протезированию аорты. Медики из областной больницы №1 ассистировали хирургу клинического центра высоких медицинских технологий Михаилу Мовсесянцу, который приехал в наш город, чтобы поделиться опытом.

Операция, которая продлилась около двух часов прошла успешно. Жизни 71-летнего пациента, который мог погибнуть от разрыва аорты, теперь ничего не угрожает.

Подобные операции проводят только Москве. Теперь в работу включились брянские медики, говорят в пресс-службе правительства Брянской области.

Михаил Мовсесянц решил помочь нашим медикам и консультировать их при имплантации стента. Хирург отметил, что в целом брянские рентгенхирурги готовы выполнять такие вмешательства.

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