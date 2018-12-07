В Брянске провели уникальную операцию на аорте
В Брянске медики провели уникальную операцию по протезированию аорты. Медики из областной больницы №1 ассистировали хирургу клинического центра высоких медицинских технологий Михаилу Мовсесянцу, который приехал в наш город, чтобы поделиться опытом.
Операция, которая продлилась около двух часов прошла успешно. Жизни 71-летнего пациента, который мог погибнуть от разрыва аорты, теперь ничего не угрожает.
Подобные операции проводят только Москве. Теперь в работу включились брянские медики, говорят в пресс-службе правительства Брянской области.
Михаил Мовсесянц решил помочь нашим медикам и консультировать их при имплантации стента. Хирург отметил, что в целом брянские рентгенхирурги готовы выполнять такие вмешательства.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».