В Брянске провели уникальную операцию на аорте

7 Дек. 17:00 2018-12-07T17:00:52+03:00

Медики из областной больницы №1 перенимали опыт у московского коллеги

Изменить размер текста: A A

В Брянске медики провели уникальную операцию по протезированию аорты. Медики из областной больницы №1 ассистировали хирургу клинического центра высоких медицинских технологий Михаилу Мовсесянцу, который приехал в наш город, чтобы поделиться опытом.

Операция, которая продлилась около двух часов прошла успешно. Жизни 71-летнего пациента, который мог погибнуть от разрыва аорты, теперь ничего не угрожает.

Подобные операции проводят только Москве. Теперь в работу включились брянские медики, говорят в пресс-службе правительства Брянской области.

Михаил Мовсесянц решил помочь нашим медикам и консультировать их при имплантации стента. Хирург отметил, что в целом брянские рентгенхирурги готовы выполнять такие вмешательства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».