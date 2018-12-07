2018-12-07T16:36:58+03:00
Происшествия

27-летний житель Климова отправится под суд за изнасилование и угрозу убийством знакомой

Подозреваемый уже был судим и вышел из колонии в прошлом году
Мария Дедкова
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Подозреваемому предъявили обвинение сразу по нескольким статьям.Подозреваемому предъявили обвинение сразу по нескольким статьям.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Житель Климова предстанет перед судом сразу за несколько преступлений. 27-летнего мужчину обвиняют в изнасловании, угрозе убийством своей знакомой и незаконном проникновении в чужое жилище.

- По версии следствия, ночью 28 мая злоумышленник забрался в дом к своей 29-летней знакомой, избил ее, а позже изнасиловал, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Затем, угрожая расправой, скрылся с места преступления.

В этот же день в селе Митьковка он снова пробрался в чужой дом, где его задержали полицейские.

По словам правоохранителей, обвиняемый уже был судим. В последний раз из колонии он освободился в апреле прошлого года.

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