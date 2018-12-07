2018-12-07T14:26:37+03:00
Спорт

Брянская спортсменка завоевала "золото" на чемпионате России по рукопашному бою

Наша землячка выступала в весовой категории до 50 килограммов
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской областиФото: пресс-служба УФСИН по Брянской области
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Брянская спортсменка Ольга Королева стала первой на чемпионате России по рукопашному бою. Турнир проходил на днях в спортивном комплексе «Сопка» в Красноярске. На соревнования приехали больше 300 спортсменов из 44 регионов страны.

На турнире отличилась брянская спортсменка. Девушка выступала в весовой категории до 50 килограммов.

- Ольга Королева не дала шансов своим соперницам, заканчивая бои досрочно, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Брянской области. - Девушка - действующая чемпионка мира и Европы по рукопашному бою, а также имеет спортивное звание «Заслуженного мастера спорта».

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