СЕГОДНЯ 13:37 2018-12-07T13:37:59+03:00

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53-летнего жителя Стародубского района отправят на принудительное лечение от туберкулеза. Такое решения принял районный суд.

- Мужчина знает о своей болезни,ему говорили об этом несколько раз - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но от лечения он уклоняется, что создает опасность здоровью окружающих. Поэтому прокурор района подал иск в суд о принудительной госпитализации больного.

Как только решение суда вступит в законную силу, мужчину отправят в больницу.

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