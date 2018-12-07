2018-12-07T13:37:59+03:00
Общество

Жителя Стародубского района отправят на принудительное лечение от туберкулеза

Такое решение принял суд
Мария Дедкова
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Бездействие жителя Стародубского района создает угрозу здоровью окружающих.Бездействие жителя Стародубского района создает угрозу здоровью окружающих.Фото: Алексей ФОКИН
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53-летнего жителя Стародубского района отправят на принудительное лечение от туберкулеза. Такое решения принял районный суд.

- Мужчина знает о своей болезни,ему говорили об этом несколько раз - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но от лечения он уклоняется, что создает опасность здоровью окружающих. Поэтому прокурор района подал иск в суд о принудительной госпитализации больного.

Как только решение суда вступит в законную силу, мужчину отправят в больницу.

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