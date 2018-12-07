2018-12-07T11:37:17+03:00
Общество

Двух брянских школьников наградили медалью «Юный герой»

Иван Худяков и Юлия Емельяненко спасли две жизни
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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Два брянских школьника удостоились медалей «Юный герой». Церемония награждения прошла 6 декабря в Москве, в преддверии Дня Героев Отечества. Здесь прошел второй «Форум маленьких героев».

Его участниками стали почти 300 мальчишек и девчонок из 50 регионов страны. Они проявили мужество, спасая человеческую жизнь. Также на форум приехали ребята - отличники науки, выдающиеся спортсмены, дети из многодетных семей и воспитанники детских домов.

Наш регион представляла делегация из 17 мальчишек и девчонок, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Медали за героизм получили Иван Худяков из Карачевского района и Юлия Емельяненко из Стародуба.

Напомним, этим летом Юлия Емельяненко вытащила из воды тонувшего ребенка. А восьмиклассник Иван Худяков в сентябре спас из горящего дома парализованного мужчину.

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