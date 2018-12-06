В Брянске ищут свидетелей ДТП с маршруткой №166

СЕГОДНЯ 11:48 2018-12-06T11:48:39+03:00

Сбитый пешеход оказался в больнице с тяжелой травмой головы

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В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП с участием маршрутки №166. Автоавария произошла около 6.15 29 ноября на улице Кромской, сообщают в пресс-службе УМВД по Брянской области.

По предварительной версии, водитель микроавтобуса «Пежо Боксер»в районе дома № 101 на улице Кромской сбил 57-летнего мужчину. В ДТП пешеход получил тяжелые травмы головы и перелом копчика.

Полиция просит очевидцев происшествия обратиться по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-61, 67-03-91, 63-11-30.

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