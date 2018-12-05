5 Дек. 19:49 2018-12-06T08:48:29+03:00

Последний раз ее видели 4 декабря в Комаричах

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В брянском поселке Комаричи ищут пропавшую 30-летнюю Юлию Вишневскую. Женщина ушла из дома 4 декабря, сообщают в группе поискового отряда «Лиза Алерт» Брянск» в социальных сетях. После этого ее никто не видел. Волонтеры отмечают, что Юлия нуждается в медицинской помощи, она дезориентирована.

Приметы пропавшей: рост 164 сантиметра, серые глаза, русые волосы. Юлия была одета в серо-синее пальто, синюю шапку и обута в коричневые замшевые сапоги.

Если вы видели Юлию Вишневскую или знаете, где она находится, сообщите полицейским или волонтерам поискового отряда.

Телефон отряда: 8-800-700-54-52.

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