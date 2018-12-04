В Бежице на улице ограбили 58-летнего горожанина
У прохожего вырвали борсетку с деньгами
За грабеж брянцу грозит до семи лет колонии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Бежицком районе Брянска на 58-летнего мужчину напал грабитель.
Как рассказал горожанин, на улице к нему подошел незнакомец и попросил денег. Получив отказ, злоумышленник несколько раз ударил брянца, забрал борсетку с деньгами и убежал.
- Предполагаемым грабителем оказался 45-летний безработный горожанин, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Во время опознания потерпевший узнал своего обидчика.
Правоохранители завели уголовное дело по статье «Грабеж». За это брянцу грозит до семи лет колонии.
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