Брянец завоевал две награды на чемпионате мира по жимовому двоеборью

СЕГОДНЯ 18:48 2018-12-03T18:48:24+03:00

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Брянский спортсмен отличился на чемпионате мира по жимовому двоеборью, который проходил 1 и 2 декабря в Долгопрудном. На турнир приехали больше спортсменов. Наш земляк Сергей Ткачев выступал в весовой категории до 100 килограммов. Брянец занял второе место в армейском жиме и третье место в армейском жимовом двоеборье, пишут на сайте Федерации жимового двоеборья России.

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