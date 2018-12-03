2018-12-03T18:48:24+03:00
Спорт

Брянец завоевал две награды на чемпионате мира по жимовому двоеборью

Сергей Ткачев выступал в весовой категории до 100 килограммов
Мария Дедкова
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Брянский спортсмен отличился на чемпионате мира по жимовому двоеборью, который проходил 1 и 2 декабря в Долгопрудном. На турнир приехали больше спортсменов. Наш земляк Сергей Ткачев выступал в весовой категории до 100 килограммов. Брянец занял второе место в армейском жиме и третье место в армейском жимовом двоеборье, пишут на сайте Федерации жимового двоеборья России.

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