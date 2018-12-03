Новый детский сад

СЕГОДНЯ 18:40 2018-12-03T18:40:44+03:00

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В Фокинском районе города Брянска приступили к строительству детского сада на 135 мест. Сегодня, 3 декабря, строители произвели заливку плиты под фундамент. Ход работ оценили председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, Глава города Брянска Александр Хлиманков, Глава горадминистрации Александр Макаров.

Детский сад по улице Новозыбковской начал строиться в начале ноября, ещё неделю назад здесь обустраивали котлован. А уже сегодня строители произвели заливку монолитной фундаментной плиты, которая станет основанием для всего здания.

Новый двухэтажный детский сад по улице Новозыбковской для детей от двух месяцев рассчитан на восемь групп, оборудованных раздевалками, игровыми комнатами, спальнями, санузлами. В здании также разместится медицинский блок с процедурным кабинетом.

Застройщик обещает завершить строительство к 1 июня следующего года.

Напомним, в Брянске уже близится к завершению строительство детского сада на 270 мест в районе старого аэропорта и детского сада на такое же количество мест на ул. Флотской. Также в ноябре подрядчики приступили к возведению детского сада по улице Романа Брянского, рассчитанного на 200 мест и пристройки к детскому саду «Светлячок» в Бежицком районе, рассчитанного на 55 мест.

— В этом году в Брянске должны сдать два детских сада, — рассказал глава города Александр Хлиманков. — В планах на следующий год — еще три. Городские власти держат на строгом контроле качество и сроки выполнения этих работ.

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