2018-12-02T20:11:48+03:00
Звезды

В Погарском районе открыли обновленный дом культуры

На его ремонт потратили 1,1 миллиона рублей
Мария Дедкова
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В селе Долбатово, что в Погарском районе, открыли обновленный дом культуры. На работы здесь потратили 1,1 миллиона рублей, сообщают в департаменте внутренней политики Брянской области. За эти деньги обновили фасад здания, заменили окна, установили новые двери, отремонтировали фойе и зрительный зал.

На торжественное открытие дома культуры приехали областные и районные власти. Они поздравили местных жителей. После церемонии на сцене обновленного ДК прошел концерт.

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