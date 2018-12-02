В Почепском районе открыли храм во имя князя Дмитрия Донского
Деньги на его строительство выделил уроженец села Дмитрово
Фото: vk.com, Клинцовская Епархия Брянской митрополии.
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В селе Дмитрово, что в Почепском районе, открыли новый храм во имя князя Димитрия Донского. Деньги на строительство выдели уроженец села.
В эту субботу, в храме прошла первая литургия. Ее совершил епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир.
Затем состоялся крестный ход. Петру Глыбочко, на чьи деньги построили храм, вручили памятную медаль в честь 75-летия освобождения Брянской области. В свою очередь меценат подарил храму икону Димитрия Донского и Архистратига Михаила, сообщают в Клинцовской Епархии Брянской митрополии.
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