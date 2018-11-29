В Брянске изменится расписание автобуса №25
Общественный транспорт будет заканчивать работу на час позже
Последний рейс от школы № 61 запланирован в 19.23, от телецентра - в 20.48.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске до 22-х увелилось количество машин на маршруте №25 "школа № 61 - Телецентр". Это позволило продлить работу маршрута в вечернее время, сообщают в группе "Брянский автобус" в соцсетях.
Теперь первый автобус будет отправляться от Дружбы в 5.50, от телецентра - в 6.50. Заканчивать работу маршрут станет на час позже. Последний рейс от школы № 61 запланирован в 19.23, от телецентра - в 20.48.
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