В Брянске прошел студенческий фестиваль «Живи и пой»

СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-29T15:49:48+03:00

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В Брянске прошел гала-концерт студенческого фестиваля творчества «Живи и пой». На сцену БГИТУ вышли юноши и девушки с вокальными, танцевальными номерами и сценками.

Всего в фестивале поучаствовали девять учебных заведений. За три дня отборочных туров, предшествовавших гала-концерту, свои таланты показали больше 200 студентов. По результатам конкурса жюри определили 27 лауреатов и 11 дипломантов, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Им вручили дипломы и почетные грамоты. Заслуженные награды вручат юным артистам в стенах вузов и ссузов в торжественной обстановке.

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