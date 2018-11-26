Брянский хор стал стал победителем международного конкурса
Брянский хор завоевал Гран-при на международном фестивале музыкально-художественного творчества «Праздник детства». Смотр проходил с 22 по 25 ноября в Санкт-Петербурге уже в 26-й раз.
За право быть лучшими в восьми номинациях боролись 1500 детей со всей страны, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Образцовый старший хор городской детской хоровой школы Брянска стал первым. В качестве подарка ребята получили подарочный сертификат на участие в международном конкурсе «Сибирская звезда», который пройдет в Новосибирске в апреле.
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