Брянская область заняла 20-е место в рейтинге по уровню промышленного производства
26 ноября агенство "Риа Рейтинг" опубликовало список регионов России по уровню промышленного производства. Брянская область заняла в этом списке 20-е место.
Как пишут составители, с начала года промышленное производство выросло в 62 регионах страны. Лидерами стали Астраханская область, Алтай и Тамбовская область.
Худшие результаты показали заводы в Ненецком автономном округе, в Северной Осетии и в Карачаево-Черкессии.
В Брянской области индекс промышленного производства по сравнению с прошлым годом составил 105,4 процента.
Что касается наших соседей, то Калужская область оказалась на 32-м месте, Курская - на 36-м,Смоленская - на 76-м, а Орловская - на 70-м.
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