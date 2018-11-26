Брянская область заняла 20-е место в рейтинге по уровню промышленного производства

СЕГОДНЯ 15:32 2018-11-26T15:32:22+03:00

В Брянской области индекс промышленного производства по сравнению с прошлым годом составил 105,4 процента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лучше всего заводы работают в Астраханской области

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26 ноября агенство "Риа Рейтинг" опубликовало список регионов России по уровню промышленного производства. Брянская область заняла в этом списке 20-е место.

Как пишут составители, с начала года промышленное производство выросло в 62 регионах страны. Лидерами стали Астраханская область, Алтай и Тамбовская область.

Худшие результаты показали заводы в Ненецком автономном округе, в Северной Осетии и в Карачаево-Черкессии.

В Брянской области индекс промышленного производства по сравнению с прошлым годом составил 105,4 процента.

Что касается наших соседей, то Калужская область оказалась на 32-м месте, Курская - на 36-м,Смоленская - на 76-м, а Орловская - на 70-м.

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