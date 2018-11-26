2018-11-26T11:17:24+03:00
Звезды

В Почепе с благотворительным концертом выступит народный артист России Геннадий Каменный

Деньги пойдут на реконструкцию памятников
Мария Дедкова
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В Почеп с концертом 26 ноября приедет народный артист России Геннадий Каменный. Все деньги от выступления пойдут на реконструкцию памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Геннадий Аркадьевич исполнит перед земляками песни популярные в советское время (12+).

СПРАВКА

Геннадий Каменный родился в 1948 году в Почепском районе Брянской области. Окончил пятилетний курс музыкальной школы в городе Почепе по классу баяна за три года. В 1965 году поступил в Брянское музыкальное училище.

Участвовал в районных и областных музыкальных конкурсах, где становился победителем. Первые профессиональные выступления Геннадия Каменного состоялись в программе «Омичи на эстраде», подготовленной Омской филармонией. В 1976 году певец побеждает на Всероссийском конкурсе советской песни в Сочи, а в 1977 году на Всесоюзном телевизионном конкурсе «С песней по жизни» и становится солистом «Росконцерта».

Гастроли Каменного проходили более чем в пятидесяти странах, он выступал на радио и телевидении.

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