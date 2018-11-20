В Севском районе нашли склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-20T17:19:48+03:00

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Склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Севском районе, в поле неподалеку от села Пушкино. О случившемся сообщили оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Брянской области утром во вторник, 20 ноября.

Обезвреживать не сработавшие взрывоопасные предметы выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

В 12.35 спасатели изъяли и обезвредили 7 боеприпасов, пять из которых оказались артиллерийскими снарядами. Также специалисты уничтожили гранату Ф1 и гранату М39.

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