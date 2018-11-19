С января авиарейсы из Брянска в Санкт-Петербург могут приостановить
Авиасообщение между Брянском и Санкт-Петербургом может быть приостановлено с января следующего года. На сайтах исчезли билеты на самолет на даты после 11 января.
Компания перевозчик дожидается постановления Правительства России о субсидировании внутрироссийских региональных перевозок. Будут ли рейсы софинансировать из бюджета, станет известно в первой декаде декабря. Именно тогда на сайте Росавиции опубликуют список субсидируемых региональных маршрутов авиаперевозок на следующий год.
А пока авиарейсы из Санкт-Петербурга в Брянск и обратно выполняют по графику - два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Их софинансируют правительство Санкт-Петербурга и Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».