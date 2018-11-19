2018-11-19T18:43:23+03:00
Общество

С января авиарейсы из Брянска в Санкт-Петербург могут приостановить

Пока самолеты летают по расписанию
Елена РАКОВА
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Авиарейсы из Санкт-Петербурга в Брянск и обратно пока выполняют два раза в неделю.Авиарейсы из Санкт-Петербурга в Брянск и обратно пока выполняют два раза в неделю.Фото: Марина АНТОНОВА
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Авиасообщение между Брянском и Санкт-Петербургом может быть приостановлено с января следующего года. На сайтах исчезли билеты на самолет на даты после 11 января.

Компания перевозчик дожидается постановления Правительства России о субсидировании внутрироссийских региональных перевозок. Будут ли рейсы софинансировать из бюджета, станет известно в первой декаде декабря. Именно тогда на сайте Росавиции опубликуют список субсидируемых региональных маршрутов авиаперевозок на следующий год.

А пока авиарейсы из Санкт-Петербурга в Брянск и обратно выполняют по графику - два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Их софинансируют правительство Санкт-Петербурга и Брянской области.

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