С января авиарейсы из Брянска в Санкт-Петербург могут приостановить

СЕГОДНЯ 18:40 2018-11-19T18:43:23+03:00

Авиарейсы из Санкт-Петербурга в Брянск и обратно пока выполняют два раза в неделю. Фото: Марина АНТОНОВА

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Авиасообщение между Брянском и Санкт-Петербургом может быть приостановлено с января следующего года. На сайтах исчезли билеты на самолет на даты после 11 января.

Компания перевозчик дожидается постановления Правительства России о субсидировании внутрироссийских региональных перевозок. Будут ли рейсы софинансировать из бюджета, станет известно в первой декаде декабря. Именно тогда на сайте Росавиции опубликуют список субсидируемых региональных маршрутов авиаперевозок на следующий год.

А пока авиарейсы из Санкт-Петербурга в Брянск и обратно выполняют по графику - два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Их софинансируют правительство Санкт-Петербурга и Брянской области.

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