2018-11-18T21:27:12+03:00
Общество

В понедельник брянцев ждет мокрый снег и ветер

На дорогах - гололедица
Елена РАКОВА
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В понедельник, 19 ноября, брянцев ждет мокрый снег и ветер. В Брянской области будет облачно с прояснениями.

Местами выпадет снег, на дорогах - гололедица, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус шести до минус одного градуса. Днем будет от минус одного до плюс четырех градусов тепла.

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