В понедельник брянцев ждет мокрый снег и ветер
На дорогах - гололедица
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В понедельник, 19 ноября, брянцев ждет мокрый снег и ветер. В Брянской области будет облачно с прояснениями.
Местами выпадет снег, на дорогах - гололедица, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области.
Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус шести до минус одного градуса. Днем будет от минус одного до плюс четырех градусов тепла.
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